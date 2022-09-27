

Российских призывников фильтруют на границе с Грузией

27.09.2022 12:01





Мобилизационный пункт военкомата развернут на пункте пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией, сообщают сегодня в МВД Северной Осетии.



«На КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата», — говорится в заявлении по итогам выездного совещания с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции и руководителями пограничного управления ФСБ по республике.



По итогам встречи также стало известно, что на «Верхнем Ларсе» разрешат пешеходный переход границы. Также «намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения».



«Участники встречи отметили, что приток легкого транспорта, движущегося в сторону Грузии, серьезно нарастает. Несмотря на принимаемые меры, среди которых, в том числе, увеличение нарядов круглосуточно несущих службу ДПС и ППСП, обстановка остается крайне напряженной, — что требует принятия дополнительных мер в части организации безопасности граждан», — говорится в сообщении.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация – власти заявили, что собираются отправить 300 тысяч человек воевать в Украину. С тех пор десятки тысяч россиян стали покидать страну. Ежедневно на границе с Грузией выезда из РФ ожидают в среднем более 3 тысячи легковых машин – это рекордные для последних лет числа.



Между тем, очевидцы сообщают, что в 500 метрах от пункта пропуска на границе с Грузией стоит машина ДПС и никого не пропускает. Правоохранитель забирает документы стоящих в очереди людей и заявляет, что будет разбираться с военкоматом.



Грузинская таможня перешла на чрезвычайный режим работы. По информации Минфина, увеличилось не только число тех, кто приезжает, но и тех, кто выезжает из Грузии. Тбилиси даже начал переговоры с таможенными администрациями соседних стран – Турции, Азербайджана и Армении – для поисков альтернативных пунктов таможенного контроля.



Министр финансов Лаша Хуцишвили заявил, что, несмотря на увеличения потока пребывающих, ситуация на всех КПП страны находится под контролем и ничего драматического не происходит.



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