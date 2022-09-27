

Министр обороны: Власть никогда не ставила под сомнение отношения стратегического партнерства с США

27.09.2022 12:44





«Власть никогда не ставила под сомнение отношения стратегического партнерства с США», — отметил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, оценивая заявления отделившихся от «Грузинской мечты» депутатов о посольстве США.



По словам министра обороны, более того, эти партнерские отношения еще более укрепились.



«Наша власть никогда не ставила под сомнение отношения стратегического партнерства. Более того, при нашей власти эти партнерские отношения еще более укрепились, как можно сейчас поддерживать эту риторику.



Повторяю еще раз, в каждой стране и в нашей стране есть часть общества или круг лиц, групп, которые действовали против наших интересов. Мы демократическое государство, и мы не можем помешать этим процессам, если не выявляется уголовное преступление», — заявил Джуаншер Бурчуладзе.





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