

Apple устроила «зачистку» российских приложений

27.09.2022 13:16





Из App Store в ночь с 26 на 27 сентября исчезло приложение соцсети VK, а также принадлежащие компании VK сервисы «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер», сервис объявлений «Юла», «Почта» и «Облако Mail.ru», сообщает «Интерфакс». Также пользователи iOS с 24 сентября не могут загрузить принадлежащий «Сберу» картографический сервис 2ГИС.



Сервисы не отображаются в поиске и рейтингах App Store. Они остались на странице приобретенных приложений, но при попытке их скачать пользователю выдают ошибку «Покупка объекта в данный момент невозможна. Объект изменен. Повторите попытку позже». Однако установленные приложения продолжают работать.



Войти в соцсеть по-прежнему можно через альтернативные клиенты, которые остались в AppStore, или в веб-версию через браузер. У пользователей Android подобных проблем нет — приложение по-прежнему можно скачать с Google Play.



В VK подтвердили факт блокировки и запросили разъяснений в Apple. Еще один запрос компании отправило министерство цифрового развития. «Минцифры направило в Apple Inc. запрос о причинах удаления приложений „ВКонтакте“ и аккаунтов разработчиков, обратив особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов российской компании», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Помимо 2ГИС из App Store в начале сентября было удален еще один сервис «Сбера» — «Звук» (ранее «СберЗвук»). Основное приложение банка покинуло магазин 12 апреля.



Всего, по подсчетам Sensor Tower, за первые две недели после начала российского вторжения в Украину из App Store было удалено 6982 приложения. Это на 105% больше, чем в первой половине февраля.

Гендиректор VK Владимир Кириенко — сын первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко — попал в санкционные списки США за день до начала войны в Украине. Вашингтон вводил санкции против детей чиновников в ответ на признание независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Тогда в VK обещали, что на работу компании и ее сервисов это не повлияет.





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