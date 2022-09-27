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В соцсетях сообщают о передвижении российской военной техники к границе с Грузией
27.09.2022 13:19
Новости-Грузия
Колонна российской военной техники движется из Владикавказа в сторону пункта пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией, сообщают очевидцы в Telegram.
Ранее сегодня в МВД Северной Осетии объявили о развертывании на «Верхнем Ларсе» мобилизационного пункта военкомата. Также был анонсирован «ряд мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения».
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация – власти заявили, что собираются отправить 300 тысяч человек воевать в Украину. С тех пор десятки тысяч россиян стали покидать страну.
На утро вторника на «Верхнем Ларсе» выезда из РФ ожидают до 6 тысяч легковых машин – это рекордное для последних лет число. Сотни людей идут через границу пешком.
Грузинская таможня перешла на чрезвычайный режим работы. По информации министра внутренних дел страны Вахтанга Гомелаури, число въезжающих в Грузию из России в последние дни увеличилось почти в два раза – с 5-6 до 10 тысяч человек за сутки.
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