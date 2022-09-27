

Глава МВД Грузии не видит причин для закрытия границы с Россией

27.09.2022 13:19

Новости-Грузия



Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что не видит причин для закрытия пункта пропуска «Казбеги — Верхний Ларс» на границе с Россией.



«Российские граждане всегда приезжали в Грузию. Они будут приезжать и сейчас. Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас? Они приезжали и в больших масштабах, и господин Саакашвили в 2011 году встречал их и раздавал по бутылке вина, приглашая в страну», — заявил Гомелаури журналистам.



Министр внутренних дел при этом признал, что пункт пропуска на грузино-российской границе работает на пределе из-за большого наплыва людей, желающих выехать из РФ.



По его словам, к «Верхнему Ларсу» направлены дополнительные силы полиции на случай, если «понадобиться кого-то вывести, задержать или выдворить».



В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация – власти заявили, что собираются отправить 300 тысяч человек воевать в Украину. С тех пор десятки тысяч россиян стали покидать страну.





На утро вторника на «Верхнем Ларсе» выезда из РФ ожидают до 6 тысяч легковых машин – это рекордное для последних лет число. Сотни людей идут через границу пешком.



Грузинская таможня перешла на чрезвычайный режим работы. По информации Гомелаури, число въезжающих в Грузию из России в последние дни увеличилось почти в два раза – с 5-6 до 10 тысяч человек за сутки.



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