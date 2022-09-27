

Глава Минобороны Грузии не видит угроз военной агрессии в объявленной в РФ мобилизации

27.09.2022 13:37

Новости-Грузия



Власти Грузии не видят угроз военной агрессии в связи с частичной мобилизацией, объявленной в РФ.



Об этом заявил сегодня глава Минобороны страны Джуаншер Бурчуладзе, отвечая на вопрос журналистов о появлении российской военной техники у пункта пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией.



«Это внутренний вопрос России… В этой мобилизации мы не видим содержащих военную агрессию угроз», — заявил Бурчуладзе.



Говоря о рисках, связанных с резким ростом прибывающих в Грузию граждан РФ, глава Минобороны заявил, что теоретические риски существовали всегда.



«Если спросить меня на индивидуальном уровне, все ли граждане России добросовестны или нет, то этот риск был и до этой ситуации», — сказал Бурчуладзе.



Здесь же он отметил, что строгий контроль, который до сих пор существовал на пограничных пунктах пропуска, сегодня ужесточен благодаря еще большим ресурсам – всех въезжающих опрашивают, «куда они направляются, с какими средствами и так далее».



«На данном этапе мы не видим угроз в каких-либо действиях», — подчеркнул Бурчуладзе.



Ранее сегодня в МВД Северной Осетии объявили о развертывании на «Верхнем Ларсе» мобилизационного пункта военкомата. Также был анонсирован «ряд мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения».



Позже очевидцы стали сообщать, что к границам Грузии направляется колонна российской военной техники.



В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация – власти заявили, что собираются отправить 300 тысяч человек воевать в Украину. С тех пор десятки тысяч россиян стали покидать страну.



На утро вторника на «Верхнем Ларсе» выезда из РФ ожидают до четырех тысяч легковых машин – это рекордное для последних лет число. Сотни людей идут через границу пешком.



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