

Nord Stream называет беспрецедентным одновременное разрушение трех ниток газопровода

27.09.2022 13:39





Одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море является беспрецедентным, сроки восстановления инфраструктуры оценить невозможно.



Об этом заявили в Nord Stream AG - операторе "Северного потока", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс Украина".



"Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", имеют беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", - заявили в проектной компании.



В ночь с воскресенья на понедельник произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток-2". Это произошло в датской исключительной экономической зоне к юго-востоку от Борнхольма.



Кроме того, утечка газа зафиксирована с обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.



Вокруг зон утечек установлены пятимильные запретные зоны для судоходства.



Как сообщалось, датское энергетическое агентство обратилось к компании Energinet, которая отвечает за общую работу датской электроэнергетической и газовой системы, с просьбой повысить уровень готовности электроэнергетического и газового сектора Дании после утечек газа.









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