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Неправительственные организации выдвинули на должность Народного защитника трех кандидатов
27.09.2022 13:57
Неправительственные организации выдвинули на должность Народного защитника трех кандидатов. Об этом представители организаций сообщили на состоявшемся сегодня брифинге.
По словам главы организации «Сапари» Байи Патарая, кандидатами от третьего сектора названы: заместитель действующего народного защитника Георгий Бурджанадзе, представитель организации «Партнерство за права человека» Анна Абашидзе и основатель «Стражи суда» и бывший член Высшего совета юстиции, не являющийся судьей, Нази Джанезашвили.
Как отметила Байя Патарая, при отборе кандидатов необходимо было учитывать ряд критериев.
«Было важно, чтобы у этого человека был 5-летний опыт работы в правозащитной деятельности. Он не должен быть партийным, а также не должен занимать какую-либо политическую должность или быть членом какой-либо партии сейчас и в течение последних 5 лет. Мы провели различные процедуры, включая голосование, и отобраны 3 кандидата. Это лица, хорошо известные общественности и люди, известные в области защиты прав человека. Это Анна Абашидзе, Георгий Бурджанадзе и Нази Джанезашвили», - заявила Патарая.
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