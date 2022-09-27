

Неправительственные организации выдвинули на должность Народного защитника трех кандидатов

27.09.2022 13:57





Неправительственные организации выдвинули на должность Народного защитника трех кандидатов. Об этом представители организаций сообщили на состоявшемся сегодня брифинге.



По словам главы организации «Сапари» Байи Патарая, кандидатами от третьего сектора названы: заместитель действующего народного защитника Георгий Бурджанадзе, представитель организации «Партнерство за права человека» Анна Абашидзе и основатель «Стражи суда» и бывший член Высшего совета юстиции, не являющийся судьей, Нази Джанезашвили.



Как отметила Байя Патарая, при отборе кандидатов необходимо было учитывать ряд критериев.



«Было важно, чтобы у этого человека был 5-летний опыт работы в правозащитной деятельности. Он не должен быть партийным, а также не должен занимать какую-либо политическую должность или быть членом какой-либо партии сейчас и в течение последних 5 лет. Мы провели различные процедуры, включая голосование, и отобраны 3 кандидата. Это лица, хорошо известные общественности и люди, известные в области защиты прав человека. Это Анна Абашидзе, Георгий Бурджанадзе и Нази Джанезашвили», - заявила Патарая.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



