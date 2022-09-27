

Казахстан не будет выдавать России лиц, кто уклоняется от военной мобилизации

27.09.2022 14:03





Казахстан не будет выдавать России лиц, кто уклоняется от военной мобилизации. Как сообщает BBC, об этом заявил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.



По его словам, экстрадиция разыскиваемых лиц между странами регулируется по обоюдному согласию, а объявление военно-учетными службами находящихся в розыске российских граждан не является правовым основанием для их экстрадиции на родину.



Вместе с тем, в МВД Казахстана заявили, что с момента объявления частичной мобилизации в Казахстан въехало около 100 тысяч граждан России.



Как пишет BBC, для въезда в Казахстан гражданам России не требуется ни виз, ни заграничного паспорта.



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