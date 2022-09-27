

Кобахидзе: Одна из главных причин того, что граница не закрыта, это то, что наши сограждане живут в России

27.09.2022 14:07





Одна из основных причин незакрытые российско-грузинской государственной границы в том, что в РФ живут наши сограждане и у них тоже есть интерес въехать в Грузию - априори закрывать границу не будет правильно и это в первую очередь нанесет ущерб интересам грузин,- об этом заявил журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



Кобахидзе добавил, что «помимо этого много вопросов, которые должны быть приняты во внимание».



Кобахидзе заявляет, что «проблема безопасности страны не создастся ни при каком случае, и ситуация находится под контролем».



«Государственные органы ответственны за контроль ситуации, и сейчас ситуация находится под контролем от начала и до конца. Конечно, для нас фундаментально важно, чтобы были защищены интересы тех людей, которые уехали из Грузии и проживают в России. Все вопросы должны быть взвешены. Это дело государственных ведомств, и они работают ответственно. Интересы национальной безопасности страны были защищены и будут защищены до конца и в будущем», - заявил журналистам Ираклий Кобахидзе.



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