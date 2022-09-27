

Президент Грузии встретилась с Хавьером Коломина

27.09.2022 14:57





Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась со специальным представителем Генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломина.



Хавьер Коломина еще раз подтвердил свою твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также евроатлантической и европейской интеграции.



На встрече были подчеркнуты динамично развивающиеся двусторонние отношения между Грузией и НАТО, а также важность институциональных и демократических реформ. В ходе встречи стороны обсудили особую роль Грузии в вопросах создавшейся в регионе среды безопасности и безопасности Черного моря.



Вместе с тем, на встрече была рассмотрена европейская перспектива Грузии, выполнение рекомендаций из 12 пунктов и, с этой точки зрения, важность деполяризации и демократических реформ. Было отмечено, что евроинтеграцию страны поддерживает большинство населения, для которого важно, чтобы оппозиция и правящая команда делали все для деполяризации и проведения институциональных реформ.



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