

Кобахидзе: Недопустимо, чтобы клан НПО выбирал кандидатов в омбудсмены в закрытом режиме

27.09.2022 14:59





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Председатель «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе утверждает, что «богатые НПО» провели процедуру отбора кандидатур на должность Народного защитника (омбудсмена) в закрытом режиме, что в правящей партии считают неприемлемым.



«Этим решением богатые НПО еще раз подтвердили, что они являются своего рода кланом и действуют по клановым принципам. Представьте, если бы мы предложили общественности беспрецедентно открытую и прозрачную процедуру. Мы дали возможность любому человеку выдвинуть свою кандидатуру. В это время в полностью закрытом режиме несколько кланов НПО выдвигают своих кандидатов. Конечно, это неприемлемо», — заявил Кобахидзе.



Он также отметил, что кандидаты, выдвинутые неправительственными организациями, не будут иметь преимущества и должны будут заручиться поддержкой политических партий и фракций.



«Объявлен конкурс, пожалуйста, подавайте заявки, получайте оценки от неправительственного сектора, а затем выдвигайтесь от политических групп или фракций», — сказал Кобахидзе.



Неправительственные организации Грузии ранее выдвинули трех кандидатов на должность общественного защитника. Это Гиорги Бурджанадзе, который в данный момент занимает пост заместителя Народного защитника, сооснователь и руководитель организации «Партнерство за права человека» Ана Абашидзе и основатель организации «Стражи Суда Грузии», экс-член Высшего совета юстиции Нази Джанезашвили.



Известно, что должность Народного защитника претендуют один из лидеров «Гирчи» Яго Хвичиа, а также адвокаты — Александр Кобаидзе и Марика Аревадзе.



Срок полномочий нынешнего Народного защитника истекает 8 декабря 2022 года.



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