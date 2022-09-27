

В Северной Осетии планируют ввести режим ЧС на границе с Грузией

27.09.2022 15:15

Новости-Грузия



В Северной Осетии рассматривают возможность введения чрезвычайной ситуации на границе с Грузией из-за наплыва желающих выехать из РФ после объявления о частичной мобилизации.



Об этом заявил глава региона Сергей Меняйло в эфире «Соловьев Live», сообщает РБК.



«Мы со вчерашнего дня развернули оперативную группу усиления на самом КПП. Сейчас оценивается обстановка и, скорее всего, мной будет принято решение ввести частично положение чрезвычайной ситуации, развернуть там пункт временного размещения, потому что там и женщины, и дети, основа — это мужское население, практически со всех регионов», — сказал Меняйло.



По его словам, такого большого потока людей «никто не ожидал», и «Верхний Ларс» не справляется с ним.



Он также напомнил, что на границе с Грузией начала работать оперативная группа из представителей «органов власти и военкоматов» — по спискам Минобороны россиянам вручают повестки прямо на выезде из РФ.



В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация – власти заявили, что собираются отправить 300 тысяч человек воевать в Украину. С тех пор десятки тысяч россиян стали покидать страну.



По информации МВД Северной Осетии, на утро вторника на «Верхнем Ларсе» выезда из РФ ожидают до 6 тысяч машин, в том числе 3,6 тысячи легковых автомобилей, – это рекордное для последних лет число. Сотни людей идут через границу пешком.



Грузинская таможня перешла на чрезвычайный режим работы. По информации министра внутренних дел страны Вахтанга Гомелаури, число въезжающих в Грузию из России в последние дни увеличилось почти в два раза – с 5-6 тысяч до 10 тысяч человек за сутки.



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