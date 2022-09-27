

СМИ: Газопроводы «Северный поток» могли атаковать подлодкой

27.09.2022 16:20





Газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», где в ночь на 26 сентября произошла утечка, могли повредить в ходе целенаправленной атаки, пишет газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источник, близкий к расследованию.



«Мы не можем представить себе уже никакой другой сценарий, кроме запланированной атаки. Все говорит, что это не совпадение», — сказал собеседник издания.



По данным Der Tagesspiegel, для нападения под водой могли использовать водолазов или подводную лодку. Участники расследования рассматривают две версии случившегося: по одной из них, за атакой стоит Украина или проукраинские силы, по второй, к этому причастна Россия, пишет газета.



26 сентября из двух ниток «Северного потока-1» были зафиксированы утечки газа, это произошло в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм. Затем утечка произошла и на одной из ниток «Северного потока-2» в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Сколько времени уйдет на восстановление, неизвестно, заявили в компании.



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