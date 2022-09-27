

Известен персональный состав рабочей группы по оценке кандидатов, желающих стать Народным защитником

27.09.2022 16:42





Известен персональный состав рабочей группы по оценке кандидатов, желающих стать Народным защитником.



Группа из 9 человек, распоряжение о создании которой издаст председатель парламента, будет сформирована в следующем составе: Давид Асатиани (председатель Ассоциации адвокатов Грузии), Тамар Зарандия (декан юридического факультета ТГУ), Натия Купрашвили (председатель Ассоциации региональных вещателей), Лариса Липартелиани (заместитель председателя Ассоциации профессиональных союзов Грузии), Элене Русецкая (директор «Женского информационного центра»), Арно Степанян (председатель организации «Многонациональная Грузия»), Нино Чхобадзе (председатель «Зеленого движения Грузии»), Эка Цимакуридзе (председатель «Индекса демократии-Грузия»), Леван Цуцкиридзе (директор «Центра Восточной Европы за многопартийную демократию»).



Целью рабочей группы по оценке является оценка кандидатов в Народные защитники.



Согласно регламенту, рабочая оценочная группа будет оценивать лиц, желающих быть выдвинутыми кандидатами в Народные защитники, с учетом следующих критериев: добросовестность, беспристрастность, независимость, высокая репутация, надлежащие профессиональные знания и практический опыт работы в сфере области прав человека и фундаментальных свобод.



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