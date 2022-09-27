

Гражданам РФ вручают повестки для мобилизации возле КПП «Верхний Ларс»

27.09.2022 16:45

Новости-Грузия



Подлежащие призыву граждане РФ из числа желающих выехать из страны получают повестки на границе с Грузией. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы главы и правительства Северной Осетии.



На границе с Грузией теперь работает оперативная группа из представителей «органов власти и военкоматов», сказал глава региона Сергей Меняйло, сообщает РБК.



«У нас есть списки [граждан] от Минобороны, которые подлежат призыву. Мы их там же оповещаем», — объяснил Меняйло. Ранее об этом сообщало и МВД РФ.



Очевидцы подтверждают, что возле КПП «Верхний Ларс» вручают повестки жителям Северной Осетии и россиянам из других регионов.



Между тем Минобороны РФ заявляет, что в рамках частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Казахстана, Грузии и других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там россиян не направляло, не разрабатывало и не планирует.



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