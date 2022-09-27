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Премьер-министр Грузии провел встречу с Хавьером Коломиной
27.09.2022 16:47
Прогресс, достигнутый Грузией в плане евроатлантической интеграции, и основные направления повестки дня отношений НАТО-Грузия стали основными вопросами, которые обсуждались на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и специального представителя Генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Средней Азии Хавьера Коломина. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.
Ираклий Гарибашвили и Хавьер Коломина рассказали о мерах поддержки, адаптированных для Грузии, которые направлены на дальнейшее повышение обороноспособности страны. Внимание было сосредоточено на новой стратегической концепции НАТО. Было сказано, что эта концепция подтверждает непоколебимую поддержку НАТО суверенитета и территориальной целостности Грузии и подчеркивает стратегическую важность Черного моря для Североатлантического союза. По словам премьер-министра, Грузия всегда была одним из самых надежных и дееспособных партнеров Альянса, который вносил наибольший вклад в общую евроатлантическую безопасность. Ираклий Гарибашвили отметил, что за эти годы Грузия добилась значительного прогресса на пути евроатлантической интеграции.
Разговор коснулся войны в Украине и сложной обстановки в области безопасности в регионе и мире. Ираклий Гарибашвили и Хавьер Коломина рассмотрели текущую ситуацию на оккупированных территориях Грузии. Премьер-министр еще раз подтвердил приверженность правительства Грузии политике мирного урегулирования конфликта. Во встрече, состоявшейся в администрации правительства, приняли участие глава Офиса связи НАТО в Грузии Александр Винников, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и представитель Грузии в НАТО Виктор Долидзе.
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