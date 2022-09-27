

МВД опубликовало заявление о количестве граждан, въезжающих и выезжающих из РФ

27.09.2022 17:48





Министерство внутренних дел Грузии опубликовало заявление о количестве граждан, въезжающих и выезжающих из Российской Федерации.



«После 21 сентября текущего года увеличилось количество людей, прибывающих из России на границу Грузия-Российская Федерация.



Исходя из общественного интереса, сообщаем вам данные за последние 10 дней, в частности пересечение границы Грузии на всех пунктах пропуска туда и обратно:



17 сентября 6986-7406

18 сентября 6606-6743

19 сентября 6411-6782

20 сентября 5603-6199

21 сентября 6402-6011

22 сентября 6150-6050

23 сентября 9307-6214

24 сентября 9330-6249

С 25 сентября по 11 143-5519

26 сентября 10 804-4947 граждан России.



В целях эффективного управления возросшим потоком со стороны Российской Федерации в пункте пропуска «Дарьял» дополнительно дислоцируются наряды полиции, как с целью выполнения процедур пограничного иммиграционного контроля, так и с целью обеспечение общественного порядка и предотвращение возможных правонарушений на территории, прилегающей к пункту.



Кроме того, на пограничном пункте постоянно присутствует соответствующее подразделение Службы государственной безопасности в целях обеспечения безопасности и выявления рисков.



Процедуры пограничного контроля осуществляются под особым наблюдением в полном соответствии с действующим законодательством Грузии», — отмечается в заявлении МВД.



Кроме того, в ведомстве пояснили, что в последнее время увеличилось количество граждан, которым не разрешен въезд на территорию Грузии по причинам, предусмотренным законодательством. МВД разъясняет правила приема и причины отказа.



«Пограничник принимает решение о разрешении или отказе во въезде гражданину иностранного государства в результате оценки различных факторов и обстоятельств. Например, учитывается соответствие имеющихся у лица документов цели поездки, достаточное количество финансовых средств во время пребывания в Грузии и при выезде из Грузии, сроки пребывания в стране в прошлом и так далее. Соответственно, при нарушении данного стандарта сотрудники правоохранительных органов на месте разъясняют иностранному гражданину возможные причины отказа и условия обжалования этого решения», — говорится в заявлении МВД.



В МВД также пояснили, что в условиях повышенного количества въезжающих в страну, надлежащая проверка и регистрация приводит к образованию очередей.



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