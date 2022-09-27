

Анна Фотыга: Россия заплатит за свои военные преступления и будет изгнана из Грузии, Украины и Молдовы

27.09.2022 18:06





«Россия заплатит за свои военные преступления и будет изгнана из Грузии, Украины и Молдовы, — пишет европарламентарий Анна Фотыга в посте, опубликованном в «Твиттере» в день падения Сухуми.



По ее словам, справедливость восторжествует после поражения России и полного освобождения всех оккупированных территорий.



«Сегодня, 29 лет назад, Сухуми пал перед силами, спровоцированными и поддерживаемыми Россией, что привело к этническим чисткам и массовым убийствам, в результате чего более 250 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Сегодня героическая борьба Украины за свободу создала шанс победить империалистические цели России.



Агрессия России в Украине – результат политики безнаказанности и уступок по отношению к России. Россия заплатит за свои военные преступления и будет изгнана из Грузии, Украины и Молдовы. Справедливость восторжествует после поражения России и полного освобождения всех оккупированных территорий», — пишет Анна Фотыга.



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