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Анна Фотыга: Россия заплатит за свои военные преступления и будет изгнана из Грузии, Украины и Молдовы
27.09.2022 18:06
«Россия заплатит за свои военные преступления и будет изгнана из Грузии, Украины и Молдовы, — пишет европарламентарий Анна Фотыга в посте, опубликованном в «Твиттере» в день падения Сухуми.
По ее словам, справедливость восторжествует после поражения России и полного освобождения всех оккупированных территорий.
«Сегодня, 29 лет назад, Сухуми пал перед силами, спровоцированными и поддерживаемыми Россией, что привело к этническим чисткам и массовым убийствам, в результате чего более 250 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Сегодня героическая борьба Украины за свободу создала шанс победить империалистические цели России.
Агрессия России в Украине – результат политики безнаказанности и уступок по отношению к России. Россия заплатит за свои военные преступления и будет изгнана из Грузии, Украины и Молдовы. Справедливость восторжествует после поражения России и полного освобождения всех оккупированных территорий», — пишет Анна Фотыга.
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