

Премьер и президент Грузии провели встречи со спецпредставителем НАТО на Кавказе и в Средней Азии

27.09.2022 18:14





Премьер-министр и президент Грузии встретились со спецпредставителем Генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Средней Азии Хавьером Коломина.



Согласно пресс-службе главы правительства, Ираклий Гарибашвили обсудил с Коломина прогресс, достигнутый Грузией в контексте евроатлантической интеграции, а также основные направления повестки дня отношений НАТО-Грузия.



Стороны рассказали о мерах поддержки, адаптированных для Грузии, которые направлены на дальнейшее повышение обороноспособности страны. Внимание было сосредоточено на новой стратегической концепции НАТО. Было сказано, что эта концепция подтверждает непоколебимую поддержку НАТО суверенитета и территориальной целостности Грузии и подчеркивает стратегическую важность Черного моря для Североатлантического альянса.



Разговор также коснулся войны в Украине и сложной обстановки в области безопасности в регионе и мире. Ираклий Гарибашвили и Хавьер Коломина рассмотрели текущую ситуацию на оккупированных территориях Грузии.



Президент обсудила со спецпредставителем НАТО европейскую перспективу Грузии и выполнение рекомендаций Еврокомиссии, и «важность деполяризации и демократических реформ».



«Было отмечено, что евроинтеграцию страны поддерживает большинство населения страны, для которого важно, чтобы оппозиция и правящая команда делали все для осуществления деполяризации и институциональных реформ», — говорится в сообщении пресс-службы президента.



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