

Почему Россия не закрывает границы?

27.09.2022 18:19





Несмотря на объявление «частичной мобилизации», ограничений на передвижение для граждан не предусмотрены, утверждают в Минобороны России.



Власти пока не объясняли, почему не закрывают границы и не препятствуют оттоку потенциальных военнослужащих. Аналитики считают, что на фоне растущего недовольства мобилизацией Кремлю выгоден отток недовольных граждан.



«Власти России дали не менее 10 дней возможным призывникам уехать из страны. Наверно из-за того, чтобы внутри было меньше давления, чтобы выпустить пар. Убежали те, кто, потенциально, больше всего протестовал из-за массового призыва и отправки на фронт. То же самое касается их семей», — считает Гиорги Бадридзе, старший научный сотрудник Фонда Рондели.



Однако, Бадридзе предполагает, что вскоре ситуация изменится и выезд из РФ для мужчин в возрасте 18-65 лет будет ограничен.



Директор Института политики Грузии (GIP) Корнели Какачия заявил, что в случае необходимости Россия закроет границы.



«На данном этапе властям РФ выгоден отток граждан с протестным порывом — это похоже на выпуск газа, чтобы не было взрыва. Хотят избавиться от критической массы, особенно из больших городов. Но если они увидят, что число уезжающих больше, чем предполагалось изначально, границы закроют», — отметил он.



Мысль о том, что России выгоден отток «ненадежных граждан», озвучил и президент Беларуси Александр Лукашенко.



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