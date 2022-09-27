|
|
|
Опубликован состав рабочей группы по оценке кандидатов в Народные защитники Грузии
27.09.2022 19:24
Стал известен состав рабочей группы по оценке кандидатов в Народные защитники Грузии. Информацию о составе группы «Netgazeti» предоставили в пресс-службе парламента.
В группу из 9 человек, созданную председателем парламента, входят:
1. Давид Асатиани – председатель Ассоциации адвокатов Грузии.
2. Тамар Зарандия – декан юридического факультета Тбилисского государственного университета.
3. Натия Купрашвили — председатель «Ассоциации региональных теле- и радиовещателей».
4. Раиса Липартелиани – заместитель председателя «Союза профсоюзов Грузии».
5. Елена Русецкая – директор «Женского информационного центра».
6. Арнольд Степанян – председатель «Многонациональной Грузии».
7. Нино Чхобадзе – председатель «Зеленого движения Грузии».
8. Эка Цимакуридзе — председатель «Индекс демократии — Грузия».
9. Леван Цуцкиридзе — директор «Восточноевропейского центра многопартийной демократии».
Рабочая группа по оценке создается по указу председателя парламента и включает в себя представителей гражданского общества, в том числе академических и профессиональных кругов.
Члены рабочей группы оценивают кандидатов по следующим критериям: честность и высокая репутация; беспристрастность и независимость; соответствующие профессиональные знания (квалификация, ученая степень,
научные достижения и др.); Практический опыт в области прав человека и основных свобод.
Неправительственные организации Грузии ранее выдвинули трех кандидатов на должность Народного защитника. Это Гиорги Бурджанадзе, который в данный момент занимает пост заместителя Народного защитника, сооснователь и руководитель организации «Партнерство за права человека» Ана Абашидзе и основатель организации «Стражи Суда Грузии», экс-член Высшего совета юстиции Нази Джанезашвили.
Известно, что должность Народного защитника претендуют один из лидеров «Гирчи» Яго Хвичия, а также адвокаты — Александр Кобаидзе и Марика Аревадзе.
Срок полномочий нынешнего Народного защитника истекает 8 декабря 2022 года.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна