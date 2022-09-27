

Опубликован состав рабочей группы по оценке кандидатов в Народные защитники Грузии

27.09.2022 19:24





Стал известен состав рабочей группы по оценке кандидатов в Народные защитники Грузии. Информацию о составе группы «Netgazeti» предоставили в пресс-службе парламента.



В группу из 9 человек, созданную председателем парламента, входят:



1. Давид Асатиани – председатель Ассоциации адвокатов Грузии.

2. Тамар Зарандия – декан юридического факультета Тбилисского государственного университета.

3. Натия Купрашвили — председатель «Ассоциации региональных теле- и радиовещателей».

4. Раиса Липартелиани – заместитель председателя «Союза профсоюзов Грузии».

5. Елена Русецкая – директор «Женского информационного центра».

6. Арнольд Степанян – председатель «Многонациональной Грузии».

7. Нино Чхобадзе – председатель «Зеленого движения Грузии».

8. Эка Цимакуридзе — председатель «Индекс демократии — Грузия».

9. Леван Цуцкиридзе — директор «Восточноевропейского центра многопартийной демократии».



Рабочая группа по оценке создается по указу председателя парламента и включает в себя представителей гражданского общества, в том числе академических и профессиональных кругов.



Члены рабочей группы оценивают кандидатов по следующим критериям: честность и высокая репутация; беспристрастность и независимость; соответствующие профессиональные знания (квалификация, ученая степень,

научные достижения и др.); Практический опыт в области прав человека и основных свобод.



Неправительственные организации Грузии ранее выдвинули трех кандидатов на должность Народного защитника. Это Гиорги Бурджанадзе, который в данный момент занимает пост заместителя Народного защитника, сооснователь и руководитель организации «Партнерство за права человека» Ана Абашидзе и основатель организации «Стражи Суда Грузии», экс-член Высшего совета юстиции Нази Джанезашвили.



Известно, что должность Народного защитника претендуют один из лидеров «Гирчи» Яго Хвичия, а также адвокаты — Александр Кобаидзе и Марика Аревадзе.



Срок полномочий нынешнего Народного защитника истекает 8 декабря 2022 года.



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