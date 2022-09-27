

Шалва Папуашвили: Международное сообщество по-другому осознало риски, исходящие от России

27.09.2022 20:56





«Сегодня многие зарубежные политики с сожалением говорят о том, о чем грузинский народ говорил годами, о том, чему они не верили до конца, то есть о тех рисках, которые исходят от России с точки зрения мировой безопасности и особенно безопасности региона», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



На вопрос, нужно ли открывать новую дискуссию по вопросу деоккупации в свете событий в Украине, председатель парламента заявил, что Европа и Запад стали более трезвыми, поэтому это дает возможность положить конец оккупации, которая идет в Грузии.



«Мы говорим об этом уже 30 лет. Сегодня многие зарубежные политики с сожалением говорят о том, о чем грузинский народ говорил годами, о том, чему они не верили до конца, то есть о тех рисках, которые исходят от России с точки зрения мировой безопасности и особенно безопасности региона. В это не верили, пока риск не приблизился к границам Европы. Хорошо, что риски, исходящие из России, воспринимаются с другой перспективы. Мы не просто говорим это, это часть нашей повседневной жизни. Мы страна, 20 процентов которой оккупированы другой страной, Россией. Сам по себе тот факт, что мировое сообщество по-другому осознало эти риски, и результатом этого стало то, что открылись перспективы членства в Евросоюзе и мы получили специально адаптированную программу в НАТО. Также результатом этого является то, что Европа и Запад стали более трезвыми. Поэтому это дает возможность положить конец оккупации, которая идет в Грузии, хотя это и является одной частью наших целей. Вторая часть для нас и наших абхазских и осетинских сестер и братьев — вернуть друг друга. Это политика, которую «Грузинская мечта» проводит последние десять лет, и именно это обеспечивает десять лет мира в нашей стране», — заявил Папуашвили.





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