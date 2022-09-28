

Лидер «Граждан»: Если впустить всех, кто избегает войны, грузинам места уже не будет

28.09.2022 10:18





До сих пор я также говорил, что не правильно различать туристов по этническому признаку, но сегодня мы имеем дело с другой данностью, сегодня эти люди уже не туристы, - об этом заявил лидер «Граждан» Леван Иоселиани в программе «Политическое пространство» на канале «Палитраньюс», говоря о гражданах России, въехавших в Грузию.



По его словам, люди, приехавшие сегодня в Грузию из России, хотят избежать отправки на войну, но никто не знает, какие у них планы после этого.



«Это конкретная группа, в основном мужчин, которые уклоняются там от военной службы, т.н. дезертиры и они хотят избежать своей военной службы в Грузии, мы заранее не знаем, настроены ли эти люди доброжелательно по отношению к Грузии, не знаем, признают ли они территориальную целостность Грузии. Сегодня они хотят решить свою проблему и избежать призыва, но мы не знаем, каковы потом их планы. Если бы это было 100-200 человек, то это не было бы большой проблемой, но когда мы говорим о 70 тысячах человек, и отсюда 16 тысяч остались в Грузии, я думаю, что это заставляет задуматься и государство должно предпринять конкретные шаги для того, чтобы при впуске этих людей происходила какая-то фильтрация», - сказал Леван Иоселиани.



По словам Левана Иоселиани, если власти впустят всех российских граждан, не желающих идти на войну, грузинам в Грузии уже не будет места.



«Я не сторонник полного закрытия, потому что этим можно навредить людям, которые бегут от смерти. Если человек бежит от смерти, его нужно впустить. Я за то, чтобы проверять этих людей. Пусть не въезжают 10 тысяч человек за один день, пусть въедут 1000 человек, но пусть эти 1000 человек будут максимально проверены и мы должны быть застрахованы от того, что они не импортируют какие-либо проблемы в нашу страну, это главное, а иначе наша страна - маленькая, а в России проживает так много людей, если впустить всех, кто избегает войны, грузинам места уже не будет», - сказал Леван Иоселиани.



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