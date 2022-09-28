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Саакашвили: Я нахожусь в постоянном контакте с высшим руководством Украины и, по их мнению, все идет хорошо
28.09.2022 11:53
Я нахожусь в постоянном контакте с высшим руководством Украины и, по их мнению, все идет хорошо, - об это третий президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в соцсети.
Как отмечает Саакашвили, наконец-то украинцы научились сбивать иранские дроны и в Одессе сегодня были подбиты три дрона из трех.
«После очень жесткого предупреждения со стороны Салливана и Блинкена, что Америка моментально ответит на попытку России применить ядерное оружие, российские пропагандисты и политики перевернули пластинку. Явно стало меньше слышно угроз ядерным оружием.
Украинцы очень спокойно встречают российскую мобилизацию, поскольку, во-первых, у украинцев сейчас преимущество в живой силе два к одному. Во-вторых, вторая причина заключается в том, что 93% жертв вызваны работой артиллерии, а армии почти не соприкасаются и, разумеется, как выразился Залужный, у «любительской армии», которую сейчас вводят, мотивация и моральный дух весьма низки и они вместо усиления могут резко ослабить российские позиции. Я нахожусь в постоянном контакте с высшим руководством Украины и, по их мнению, все идет хорошо», - пишет Саакашвили.
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