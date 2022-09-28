

Посол Германии: Процесс выполнения рекомендаций ЕС должен быть инклюзивным, демократическим и плюралистичным

28.09.2022 11:56





Процесс выполнения 12 рекомендаций ЕС должен быть инклюзивным, демократическим и плюралистичным, - заявил новый посол Германии в Грузии Питер Фишер.



По его словам, пока рано оценивать качество выполнения рекомендаций, поскольку процесс только начался, однако, есть два важных вопроса, которые следует учесть.



«Важны две вещи. Во-первых, процесс должен быть инклюзивным, демократическим и плюралистическим и, во-вторых, результаты должны соответствовать европейским стандартам», - отметил посол.



Посла Германии спросили и по поводу ситуации, сложившейся на российско-грузинской границе, в частности, о том, что должно предпринять правительство Грузии на фоне длинных очередей, выстроившихся на границе.



«Это решать правительству Грузии, и не мне делать комментировать по этому поводу», - отметил дипломат.



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