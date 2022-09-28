|
|
|
Посол Германии: Процесс выполнения рекомендаций ЕС должен быть инклюзивным, демократическим и плюралистичным
28.09.2022 11:56
Процесс выполнения 12 рекомендаций ЕС должен быть инклюзивным, демократическим и плюралистичным, - заявил новый посол Германии в Грузии Питер Фишер.
По его словам, пока рано оценивать качество выполнения рекомендаций, поскольку процесс только начался, однако, есть два важных вопроса, которые следует учесть.
«Важны две вещи. Во-первых, процесс должен быть инклюзивным, демократическим и плюралистическим и, во-вторых, результаты должны соответствовать европейским стандартам», - отметил посол.
Посла Германии спросили и по поводу ситуации, сложившейся на российско-грузинской границе, в частности, о том, что должно предпринять правительство Грузии на фоне длинных очередей, выстроившихся на границе.
«Это решать правительству Грузии, и не мне делать комментировать по этому поводу», - отметил дипломат.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна