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Посол Германии: Процесс выполнения рекомендаций ЕС должен быть инклюзивным, демократическим и плюралистичным


28.09.2022   11:56


Процесс выполнения 12 рекомендаций ЕС должен быть инклюзивным, демократическим и плюралистичным, - заявил новый посол Германии в Грузии Питер Фишер.

По его словам, пока рано оценивать качество выполнения рекомендаций, поскольку процесс только начался, однако, есть два важных вопроса, которые следует учесть.

«Важны две вещи. Во-первых, процесс должен быть инклюзивным, демократическим и плюралистическим и, во-вторых, результаты должны соответствовать европейским стандартам», - отметил посол.

Посла Германии спросили и по поводу ситуации, сложившейся на российско-грузинской границе, в частности, о том, что должно предпринять правительство Грузии на фоне длинных очередей, выстроившихся на границе.

«Это решать правительству Грузии, и не мне делать комментировать по этому поводу», - отметил дипломат.

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