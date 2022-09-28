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ЕНД предлагает ввести оккупационный сбор для въезжающих в Грузию граждан России


28.09.2022   12:01


«Наша партия и парламентская фракция выступают с инициативой о внесении изменений в «Закон об оккупации», данный законопроект предусматривает обязанность граждан Российской Федерации платить оккупационный взнос при въезде на территорию Грузии. Размер взноса оккупационной суммы в лари составит 1000 лари на каждого гражданина», — заявил член «Национального движения» Леван Бежашвили.

По его словам, обеспечение выплаты данного взноса, с одной стороны, гарантирует, что российские граждане будут признавать, что территория Грузии оккупирована Россией и что РФ является агрессором.

«Мы предлагаем власти, обществу законодательные изменения, исходя из конкретной сложной ситуации. Неконтролируемый приток российских граждан из Российской Федерации, миграция достигла очень больших масштабов, что связано с вопросами внутренней безопасности страны, а также финансового обеспечения и сопряжено с рядом рисков. Это создает справедливое недовольство среди наших граждан и порождает много вопросов.

Этот взнос должен стать сдерживающим фактором, чтобы, если они не захотят это признавать и платить деньги, они могут, конечно, этого не делать, но и въехать в Грузию у них не получится», — сказал Бежашвили.

По заявлению депутата, деньги от взносов гражданами России должны быть потрачены на нужды беженцев в Грузии.

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