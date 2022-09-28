

Белый дом: скрывающиеся от мобилизации граждане России могут подавать заявления на убежище в США

28.09.2022 12:08





Граждане России, скрывающиеся от мобилизации, могут подавать заявления на убежище в США. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



«Власти США приветствуют всех, кто ищет убежища. Мы считаем, что независимо от их национальности они могут подать заявление о предоставлении убежища в США, и каждое заявление будет рассмотрено на индивидуальной основе», — пояснила Жан-Пьер.



При этом из ее слов не следовало, что бегущим от мобилизации россиянам предоставят некий приоритетный порядок или особые условия предоставления убежища.



Ранее власти Германии заявили, что при определенных обстоятельствах готовы предоставить убежище тем россиянам, кто бежит от мобилизации и «противникам путинского режима».



Власти РФ объявили в стране мобилизацию 21 сентября, согласно планам Москвы, 300 тысяч человек будет отправлено на войну в Украину. После этого из страны выехали десятки тысячи человек. Только сопредельные с Россией Казахстан, Грузия, Монголия и Финляндия приняли за неделю почти 200 тысяч россиян.



Некоторые страны Евросоюза — в частности, Латвия и Чехия, — заявили, что не будут выдавать визы россиянам, которые скрываются от мобилизации.



В свою очередь Еврокомиссия заявила, что Евросоюз должен гарантировать право въезда для россиян, просящих убежища в условиях мобилизации.



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