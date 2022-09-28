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Frontex: С 19 по 25 сентября на территорию ЕC въехало 66 тысяч граждан России
28.09.2022 12:38
По информации агентства ЕС по контролю границ Frontex, за прошедшую неделю в ЕС въехали почти 66 000 граждан России, что более чем на 30% больше по сравнению с предыдущей неделей.
По сообщению агентства, большинство россиян въезжает в Европу через границы Финляндии и Эстонии.
Как пишет агентство, после объявления президентом России частичной мобилизации в стране, в Финляндии значительно участились факты пересечения границы. По распространенной информации, за последнюю неделю в Финляндию въехало 30 000 граждан России.
По сообщению Frontex, с начала войны в Украине из России в ЕС через сухопутную границу въехали более 1 млн 303 тыс. российских граждан. 1 млн 273 тыс. вернулись в РФ.
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