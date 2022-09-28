

МИД Грузии осуждает «референдумы», проведенные в оккупированных регионах Украины

28.09.2022 12:41





Министерство иностранных дел Грузии заявило 28 сентября, что осуждает «незаконные референдумы», организованные Россией на оккупированных территориях Украины.



«Эти попытки аннексии украинских территорий неприемлемы. Грузия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — написал МИД Грузии в Twitter.



Официального заявления об осуждении «референдумов», проведенных в оккупированных регионах Украины, на сайте МИД Грузии нет.



Ранее, 27 сентября, президент Грузии Саломе Зурабишвили также осудила «референдумы», проведенные Россией, и призвала власти Грузии «категорически осудить» их.



«Это крайне циничный поступок со стороны России, который совершенно неприемлем для нас, мира и цивилизованных людей», — заявила Саломе Зурабишвили.



Референдумы, проведенные в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье 23-27 сентября, уже осудили официальный Киев и международное сообщество.



Украинские официальные лица заявили, что населению не разрешается покидать оккупированные регионы до окончания «референдума», а вооруженные группы, как сообщается, принуждают людей к участию в них.



Объявлению референдума предшествовало объявление президентом России Владимиром Путиным военной мобилизации 21 сентября. В результате десятки тысяч граждан России пытаются бежать из России, в том числе и в Грузию через КПП «Верхний Ларс».



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