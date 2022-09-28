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Болгария и Польша призывают своих граждан немедленно покинуть Россию
28.09.2022 13:47
Власти Болгарии и Польши призвали своих граждан немедленно покинуть Россию. Об этом заявили в министерствах иностранных дел двух стран.
В заявлении МИД Болгарии власти призывают граждан воздержаться от поездок в Российскую Федерацию и советуют болгарским гражданам, остающимся в России, рассмотреть вопрос о выезде с территории России как можно скорее, используя все доступные виды транспорта.
В аналогичном заявлении МИД Польши также написано, что «в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, включая закрытие границ или другие непредвиденные обстоятельства, эвакуация может стать затруднительной или невозможной».
Варшава призывает граждан покинуть территорию России всеми доступными видами транспорта.
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