

Посол Германии: Мы тесно сотрудничаем с Грузией

28.09.2022 15:20





По заявлению новоназначенного посла Германии в Грузии Петера Фишера, Грузия произвела на него большое впечатление во многих отношениях.



По его словам, дружба между Германией и Грузией имеет глубокие корни, и они тесно сотрудничают во всех сферах.



Вместе с тем, по словам посла Германии, он рад, что ему предоставилась возможность углубить грузино-германское партнерство на всех уровнях.



«Я нахожусь в Грузии четыре недели в качестве посла Германии, и меня уже сильно впечатлило многообразие этой страны, её история и европейские традиции. Особенно приятные и интересные люди, которых я встретил за это время.



Дружба между Германией и Грузией имеет глубокие корни, и мы тесно сотрудничаем во всех сферах. Я рад, что мне предоставилась возможность углубить наше партнерство на всех уровнях, как членов единой европейской семьи», — написал Петер Фишер в своем посте в Facebook.



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