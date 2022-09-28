

Ника Оболадзе: ЕНД находится в глубоком кризисе - Мелия должен уйти

28.09.2022 15:26





По словам члена «Национального движения» Ники Оболадзе, партия находится в глубоком кризисе, который необходимо преодолеть.



«Михаил Саакашвили, который был фактическим лидером оппозиции, ушел из грузинской политики. Мы больше не можем находиться в старой данности, нам нужен рестарт и новые выборы, чтобы добиться широкой легитимации от народа», — заявил Ника Оболадзе.



По словам Оболадзе, партия должна решить, хотят ли они измениться или остаться в условиях этой формации, где у «Национального движения» нет шансов победить власть олигархов».



По заявлению Ники Оболадзе, первым шагом должна стать отставка Мелия с поста председателя «Национального движения».



«Давайте сделаем то, о чем мы просим власть. Выборы должны быть электронными и тайными, чтобы снять все знаки вопроса. Теперь все в руках председателя партии и остальных членов партии. Мы должны решить, хотим ли мы перемен или остаемся в условиях этой формации, где у «Национального движения» нет шансов победить власть олигархов. Первым шагом должно стать решение Ники Мелия уйти с поста председателя», — заявил Ника Оболадзе.





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