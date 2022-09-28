

Георгий Вашадзе: Кто виноват в том, что сегодня Грузия не имеет статуса кандидата?! – «Грузинская мечта»

28.09.2022 16:00





В связи с 12 пунктами [рекомендаций ЕС] представитель НАТО однозначно сказал, что во время встречи с премьером было подчеркнуто, что ответственность номер один лежит на «Грузинской мечте» и, соответственно, это она должна их выполнить и создать реальный процесс, ориентированный на реформы, - заявил председатель «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Георгий Вашадзе после встречи с представителем генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.



По его словам, оппозиционеры хорошо объяснили представителю НАТО, что рабочие группы, созданные в связи с 12 пунктами, уже являются «крайне мошеннической схемой, которая была создана «Грузинской мечтой» параллельно с бойкотированием парламентских сессий».



«Что самое главное, друзья, говоря о 12 пунктах, кто виноват в том, что сегодня Грузия не имеет статуса кандидата?! – «Грузинская мечта», конец, и точка!», - отметил Вашадзе.



По словам оппозиционного политика, в Грузии нет Совета безопасности.



«Пророссийская «Грузинская мечта» считает интеграцию на Запад угрозой. Для них угрозами являются статус кандидата в ЕС, реформа правосудия, экономика и сильная, безопасная Грузия. Российская агрессия им не угрожает, поскольку они думают, что только таким путем смогут сохранить власть. Они хотят сохранить власть, опираясь на российских граждан», - заявил Вашадзе.



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