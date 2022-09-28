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Прокурор Георгий Гогадзе избран вице-президентом Международной ассоциации прокуроров


28.09.2022   17:15


Вице-президентом Международной ассоциации прокуроров избран представитель Грузии в «Евроджасте» (EUROJUST), прокурор Георгий Гогадзе.

По информации прокуратуры Грузии, генеральный секретарь ассоциации Хан Моралл заявил, что прокуратура Грузии на протяжении многих лет успешно сотрудничает с Международной ассоциацией прокуроров, результатом чего является то, что представитель прокуратуры Грузии, член исполнительного комитета IAP Георгий Гогадзе был избран вице-президентом.

«Георгий Гогадзе присоединился к нам в исполкоме три года назад, а сейчас его избрали вице-президентом. Это еще больше подчеркивает важность коммуникации между Международной ассоциацией прокуроров и прокуратурой Грузии», — отметил Хан Мораал.

Георгий Гогадзе избран вице-президентом Международной ассоциации прокуроров на заседании, прошедшем в рамках 27-й ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров (IAP) «Глобальные события, изменившие системы уголовного правосудия».

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