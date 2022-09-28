|
|
|
Прокурор Георгий Гогадзе избран вице-президентом Международной ассоциации прокуроров
28.09.2022 17:15
Вице-президентом Международной ассоциации прокуроров избран представитель Грузии в «Евроджасте» (EUROJUST), прокурор Георгий Гогадзе.
По информации прокуратуры Грузии, генеральный секретарь ассоциации Хан Моралл заявил, что прокуратура Грузии на протяжении многих лет успешно сотрудничает с Международной ассоциацией прокуроров, результатом чего является то, что представитель прокуратуры Грузии, член исполнительного комитета IAP Георгий Гогадзе был избран вице-президентом.
«Георгий Гогадзе присоединился к нам в исполкоме три года назад, а сейчас его избрали вице-президентом. Это еще больше подчеркивает важность коммуникации между Международной ассоциацией прокуроров и прокуратурой Грузии», — отметил Хан Мораал.
Георгий Гогадзе избран вице-президентом Международной ассоциации прокуроров на заседании, прошедшем в рамках 27-й ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров (IAP) «Глобальные события, изменившие системы уголовного правосудия».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна