

Омбудсмен призвала обеспечить допуск журналистов на правительственные брифинги

28.09.2022 17:32





Народный защитник Грузии выступила с заявлением по поводу недопуска главного редактора BM.GE Телара Гелантия на брифинг правительства Грузии.



По словам омбудсмена, в последнее время неоднократно отмечалась тенденция не допускать и/или не приглашать представителей критически настроенных СМИ на брифинги и муниципальные мероприятия, организуемые отдельными государственными органами, что она расценивает как практику, противоречащую принципу равенства.



Народный защитник подчеркивает особую функцию средств массовой информации по распространению информации касательно вопросов, представляющих общественный интерес и по публичным дебатам по вопросам, что являются необходимой предпосылкой для участия в общественной жизни.



«С другой стороны, наличие критических СМИ является необходимым условием в процессе самоопределения общества и формирования демократического государства. Народный защитник расценивает факты воспрепятствования журналистам в осуществлении их профессиональной деятельности как тревожную тенденцию и считает, что это создает угрозу плюрализму СМИ в стране и оказывает негативное влияние на демократические процессы в стране», — говорится в заявлении.



Народный защитник призывает правительство обеспечить беспрепятственный доступ к информации для представителей СМИ и соблюдая принцип равноправия, предоставить журналистам возможность посещать заседания правительства и задавать интересующие их вопросы.



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