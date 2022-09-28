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МНЕС в Грузии отмежевалась от заявления сотрудника, обвинившего США в развязывании войны в Украине
28.09.2022 17:50
Наблюдательная миссия Евросоюза в Грузии (EUMM) отмежевывается от заявления сотрудника, обвинившего США в развязывании российско-украинской войны.
Эксперт по управлению информацией и знаниями в Наблюдательной миссии Евросоюза в Грузии Антонио Карлос Герера Карера опубликовал в сети «LinkedIn» фото, на котором человек в одежде цветов флага Евросоюза, встав на колени, целует ноги человека, одетого в цвета флага США.
«Российско-украинская война — еще одна война, устроенная традиционными американскими разжигателями войны, для того, чтобы европейцы в еще большей степени были зависимы от дорогой американской нефти и газа. А вы что думаете», — написал он.
В Наблюдательной миссии Евросоюза в Грузии заявили, что указанный пост «не отражает позицию и взгляд EUMM». В миссии также заявили о начале внутреннего расследования по этому случаю. «Организация будет действовать в соответствии с внутренней политикой», — отмечено в заявлении EUMM.
Согласно информации, опубликованной в «LinkedIn», Каррера работает с организации с апреля 2021 года.
До этого он почти 5 лет работал в офисе ОБСЕ в Киеве, а несколько лет назад в Министерстве обороны Испании, он также был членом экспертной группы Командования объединенных сил НАТО «JFC Brunssum».
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