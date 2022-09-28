

Россиянам закрывают выезд в Грузию

28.09.2022 19:09





Власти Северной Осетии запретили въезд автомобилей из России в рамках «режима повышенной готовности». Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меняйло, сообщает РИА «Новости».



«Решение о введении режима повышенной готовности – это вынужденная временная мера: ситуацию нельзя пускать на самотек. Огромное количество транзитного транспорта, многокилометровые очереди на пункте пропуска. Только за последние двое суток в Грузию через наш участок границы въехало больше 20 тысяч человек», – объяснил свое решение Меняйло. Также, по его словам, КПП организованы оперативные группы, которые будут проверять списки и вручать повестки.



Согласно указу главы Северной Осетии, ограничения на пересечение границы не затронут граждан Грузии, Северной и Южной Осетии, а также тех, кто едет в санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы на территории региона при наличии необходимых документов. При этом Министерство внутренних дел Грузии заявило, что не видит причин, чтобы закрывать границу с Россией.



После объявления мобилизации в России у контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, который находится в республике Северная Осетия – Алания, с российской стороны собралась 16-километровая автомобильная пробка из бегущих от призыва на войну в Украину. По данным грузинских властей, с 21 по 27 сентября в страну въехало 53 тыс. россиян.



Российские власти, опасаясь прорыва границы, направляли в «Верхний Ларс» БТР. «Это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну», – пояснили в ФСБ.



Позднее МВД по Северной Осетии объявило, что на пункте пропуска в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Власти республики отметили «крайне напряженную ситуацию» на границе и разрешили пересекать ее пешком, чтобы избежать конфликтных ситуаций. После этого на КПП отметили приток легкого транспорта, движущегося в сторону Грузии.



Россиянам до сих пор приходилось ждать в очередях на грузинской границе по 40-50 часов, а автомобильную пробку зафиксировала с помощью спутников компания Maxar Technologies. Вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев оценивал количество машин в пробке в 3500 легковых и 1300 грузовых автомобилей.



На фоне этого спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил забирать брошенные на границе автомобили и отдавать их семьям тех, кто воюет в Украине. «Сейчас уже машины бросают. Тоже надо подумать. Кому отдать. Может быть, семьям тех ребят, которые поехали воевать? Это будет правильно», – сказал Володин. Он также заявил, что в России составляются некие списки всех, кто уехал, что сразу же опроверг член комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев.



Особое внимание Володин уделил выдуманному им документу, который якобы должны подписывать россияне для въезда в Грузию. В нем, по его словам, требуется признать оккупацию Абхазии и Южной Осетии, а также осудить Россию. Спикер Госдумы назвал всех подписавших эту бумагу предателями. «Они уже предали. Им мы должны сказать, что они совершили преступление перед своей страной, народом. Если задумают возвращаться, то будут наказаны», – заявил Володин. В действительности для прохождения границы россиянам никаких бумаг подписывать не нужно.



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