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Президент Грузии «решительно осудила» визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию
28.09.2022 19:31
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила визит президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию. Об этом Саломе Зурабишвили написала в социальной сети.
«Решительно осуждаю визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию. Это недопустимое нарушение Закона об оккупированных территориях Грузии, наших двусторонних отношений и принципов международного права», — написала Саломе Зурабишвили.
Как известно, президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня прибыл в оккупированную Абхазию, где встретился с де-факто президентом Асланом Бжания.
Сегодня же МИД Грузии потребовал от белорусской стороны дополнительных разъяснений в связи с визитом Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию, в знак протеста в МИД был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.
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