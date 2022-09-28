

Президент Грузии «решительно осудила» визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию

28.09.2022 19:31





Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила визит президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию. Об этом Саломе Зурабишвили написала в социальной сети.



«Решительно осуждаю визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию. Это недопустимое нарушение Закона об оккупированных территориях Грузии, наших двусторонних отношений и принципов международного права», — написала Саломе Зурабишвили.



Как известно, президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня прибыл в оккупированную Абхазию, где встретился с де-факто президентом Асланом Бжания.



Сегодня же МИД Грузии потребовал от белорусской стороны дополнительных разъяснений в связи с визитом Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию, в знак протеста в МИД был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.





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