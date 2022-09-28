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Спикер Госдумы стал жертвой троллинга грузинских активистов
28.09.2022 20:16
Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин стал жертвой троллинга грузинских гражданских активистов.
Сегодня Володин выразил возмущение по поводу того, что от граждан России в Грузии якобы требуют подписать документ, в котором сказано, что они признают Россию страной-агрессором и оккупантом.
Володин, в свою очередь, предложил объявить предателями въехавших в Грузию и подписавших такой документ россиян.
Между тем активисты из движения «Сирцхвилиа» (Это позор) сообщили, что указанный «документ» был создан их активистом и отправлен в Telegram-канал под названием «Верхний Ларс — Чат».
«Форма была специально составлена с орфографическими ошибками. Уже через несколько минут этот пост был удален из российского чата, а нашего активиста заблокировали.
Сегодня в российской Думе на основании этого «документа» рассматривается вопрос объявления предателями приехавших в Грузию русских. Затролили председателя Думы России», пишет «Сирцхвилиа».
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