

Россиянам перекрыли выезд в Норвегию

28.09.2022 20:32





Власти Норвегии сообщили об остановке движения через пропускной пункт «Стурскуг» на границе с Россией (в РФ — КПП «Борисоглебск»). Об этом пишет газета Dagbladet со ссылкой на полицию Финнмарка. С чем это связано, правоохранители не знают — в самой Норвегии никаких ограничений не вводили.



Глава отдела пограничного и иммиграционного контроля полиции Финнмарка Сольве Солхейм уточнил, что движение остановилось в 13:15, однако информации от России по этому поводу не поступало.



КПП «Борисоглебский» можно пересечь только на транспортном средстве с 9:00 до 16:00.



Волонтеры организации «Ковчег», помогающей эмигрантам из РФ, сообщали, что норвежские пограничники спокойно пропускают россиян с шенгенскими визами. Российские же пограничники «задают много вопросов», в том числе о целях поездки, бронировании отелей, билетов, и пропускают большинство, но не всех.



По состоянию на 27 сентября очередь на КПП была «чуть больше, чем до мобилизации», но граница работала в обычном режиме.





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