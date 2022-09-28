|
|
|
Гарибашвили осудил «визит» Лукашенко в Абхазию
28.09.2022 21:57
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили «жестко осуждает» визит президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию. Об этом он написал на своей личной странице в Twitter.
«Жестко осуждаю «визит» Александра Лукашенко в Абхазский регион, оккупированный Россией и его встречи с российским оккупационным режимом. Этот шаг нарушает закон Грузии «Об оккупированных территориях» и противоречит международному праву, так же как и двусторонним отношениям между нашими странами», - пишет Гарибашвили.
Для справки, президент Беларуси Александр Лукашенко посетил оккупированную Абхазию. Т.н. президент Абхазии Аслан Бжания встретился с ним на даче в Пицунде.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна