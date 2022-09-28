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Гарибашвили осудил «визит» Лукашенко в Абхазию


28.09.2022   21:57


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили «жестко осуждает» визит президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию. Об этом он написал на своей личной странице в Twitter.

«Жестко осуждаю «визит» Александра Лукашенко в Абхазский регион, оккупированный Россией и его встречи с российским оккупационным режимом. Этот шаг нарушает закон Грузии «Об оккупированных территориях» и противоречит международному праву, так же как и двусторонним отношениям между нашими странами», - пишет Гарибашвили.

Для справки, президент Беларуси Александр Лукашенко посетил оккупированную Абхазию. Т.н. президент Абхазии Аслан Бжания встретился с ним на даче в Пицунде.

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