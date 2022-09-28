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Глава МИД Грузии: Приезд Лукашенко в Пицунду, оккупированную Абхазию/Грузию неприемлем


28.09.2022   22:39


Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили называет визит президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию «незаконным действием». Об этом он пишет на своей личной странице в Twitter.

По словам главы МИД Грузии, фундаментальные принципы международного права должны соблюдаться.

«Приезд президента Лукашенко в Пицунду, оккупированную Абхазию/Грузию с нарушением закона Грузии «Об оккупированных территориях», недопустим. Мы жестко осуждаем эти незаконные действия. Фундаментальные принципы международного права должны соблюдаться», - пишет Дарчиашвили на своей личной странице в Twitter.

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