

Госдепартамент США: Мы продолжаем твердо поддерживать Грузию и ее территориальную целостность

29.09.2022 10:38





Мы продолжаем твердо поддерживать Грузию и ее территориальную целостность в ее международно признанных границах, Россия ответственна за обязательства, взятые ею на основании соглашения о прекращении огня от 2008 года, - об этом заявил пресс-спикер Госдепартамента США Нед Прайс. Так он ответил на вопрос, связанный с «визитом» в оккупированную Абхазию президента Беларуси Александра Лукашенко.



«Россия должна вывести свои силы с доконфликтных позиций и отменить признание регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии. Сегодня, как известно, Министерство иностранных дел Грузии распространило с заявление, в котором осудило визит Александра Лукашенко, осудило его визит в Абхазию», - отметил Нед Прайс.



Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко посетил оккупированную Абхазию, где встретился с сепаратистским лидером Асланом Бжания и отметил, что хочет наладить с Абхазией не просто «мост дружбы», а «очень серьезные отношения».



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