

Посол Австрии уверен, что если все будут работать вместе, Грузия сможет выполнить рекомендации Еврокомиссии

29.09.2022 11:47





«Уверен, что если все будут работать вместе, Грузия сможет выполнить все 12 рекомендаций Еврокомиссии», — сказал посол Австрии в Грузии Томас Муллен.



Как отметил дипломат в своей оценке выполнения Грузией рекомендаций Еврокомиссии, следует по достоинству оценить историческое решение Евросоюза.



«В июне Евросоюз принял историческое решение, предоставив Грузии европейскую перспективу. Это должно получить должную оценку. Это история. Еврокомиссия расписала двенадцать условий, которые необходимо выполнить, чтобы сделать следующий шаг к статусу кандидата в ЕС. Я знаю, что предстоит большая работа, и уверен, что если все будут работать вместе, Грузия сможет выполнить эти 12 условий», — заявил посол.



Вместе с тем, посол отметил, что «Австрия полностью поддерживает европейские устремления Грузии и ее стремление достичь европейских стандартов в различных сферах».





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