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Андрюс Калиндра: Литва не признает Лукашенко легитимным президентом


29.09.2022   12:04


По заявлению посла Литвы в Грузии Андрюса Калиндра, Литва осуждает «визит» Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию.

По словам посла, визит Лукашенко в оккупированную Абхазию является еще одним свидетельством того, что Беларусь вместе с Россией проявляет неуважение к территориальной целостности и суверенитету Грузии.

«Грубое нарушение Лукашенко территориальной целостности и суверенитета Грузии является еще одним доказательством того, что Беларусь вместе с Россией проявляет неуважение к Хартии ООН, территориальной целостности и суверенитету Грузии. Этот визит был осужден многими сторонами в Грузии, Литве и других странах. Литва не признает Лукашенко легитимным президентом. По нашему мнению, это представитель режима, въехавший на территорию Абхазии, которая принадлежит Грузии», — сказал посол.

Как известно, президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня прибыл в оккупированную Абхазию, где встретился с де-факто президентом Асланом Бжания.

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