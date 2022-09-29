

Андрюс Калиндра: Литва не признает Лукашенко легитимным президентом

29.09.2022 12:04





По заявлению посла Литвы в Грузии Андрюса Калиндра, Литва осуждает «визит» Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию.



По словам посла, визит Лукашенко в оккупированную Абхазию является еще одним свидетельством того, что Беларусь вместе с Россией проявляет неуважение к территориальной целостности и суверенитету Грузии.



«Грубое нарушение Лукашенко территориальной целостности и суверенитета Грузии является еще одним доказательством того, что Беларусь вместе с Россией проявляет неуважение к Хартии ООН, территориальной целостности и суверенитету Грузии. Этот визит был осужден многими сторонами в Грузии, Литве и других странах. Литва не признает Лукашенко легитимным президентом. По нашему мнению, это представитель режима, въехавший на территорию Абхазии, которая принадлежит Грузии», — сказал посол.



Как известно, президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня прибыл в оккупированную Абхазию, где встретился с де-факто президентом Асланом Бжания.





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