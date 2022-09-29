

Папуашвили: Беларусь вплотную подошла к «красной черте» отношений с Грузией

29.09.2022 12:28





Этим шагом Беларусь вплотную подошла к красной черте отношений с Грузией, и важно, чтобы эта красная черта не была пересечена, - об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, власти Грузии ждут разъяснений от посла Беларуси.



«Разумеется, абсолютно неприемлемо, когда лидер другой страны без согласования с властями Грузии въезжает на территорию Грузии. Поэтому был сделан очень резкий, дипломатический шаг - МИД вызвал посла Беларуси, потребовал от него разъяснений, и сейчас министерство ожидает этих разъяснений. Этот шаг, этот приезд сам по себе нарушает как международное право, так и закон об оккупированных территориях. Кроме того, это противоречит отношениям, имеющимся между Грузией и Беларусью. Поэтому мы надеемся, что Беларусь вернется к принципам, признанным международным правом, и в рамках этого объяснения мы увидим, что не будут предприниматься какие-либо шаги, особенно в связи с политикой непризнания. Были запрошены разъяснения, и эти разъяснения должны быть предоставлены.



Этим шагом Беларусь вплотную подошла к красной черте отношений с Грузией, и важно, чтобы эта красная черта не была пересечена», - сказал Папуашвили.



На вопрос, рассматривается ли вопрос об отзыве посла Грузии в Беларуси для превенции признания со стороны Беларуси оккупированных территорий Грузии, Папуашвили говорит, что «правительство Грузии, МИД предприняли на данном этапе адекватный дипломатический шаг».



«Нужен трезвый, дипломатический подход при консультациях со стратегическими партнерами, чтобы Беларусь не предприняла такой шаг, который противоречил бы принципам международного права и который будет неуважением к территориальной целостности нашей страны. Правительство Грузии, Министерство иностранных дел предприняли адекватный дипломатический шаг для этого этапа, и мы надеемся, что этот шаг принесет свои результаты», - заявил Шалва Папуашвили в телепрограмме «Ночной курьер».



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