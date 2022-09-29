

Россиян, которые могут представлять угрозу для безопасности, впускать в Молдову не будут

29.09.2022 12:42





Президент Молдовы Майя Санду заверила, что пограничники не будут впускать в страну граждан РФ, которые могут представлять угрозу для страны.



Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом она сказала, комментируя возможный наплыв россиян в Молдову в связи с мобилизацией в России.



Майя Санду отметила, что пока рано делать выводы, ждать ли массового приезда в Молдову граждан России, которые бегут от мобилизации - потому что дорога в Молдову сложнее, чем в страны, которые являются соседями РФ, и что ситуация должна проясниться до конца недели.



Президент сказала, что пограничники будут проверять людей на въезде и "тех, кто - как посчитают пограничники - представляют угрозу для Молдовы, не будут впускать в страну".



Санду отметила, что в Приднестровье могут начать мобилизацию в ряды группы российских войск, которые там находятся, но пока Кишинев не располагает информацией о том, что этот процесс начался.



Напомним, в Молдове обсуждают лишение гражданства лиц с двойным гражданством Молдовы и РФ за участие в войне против Украины.



МИД Молдовы обнародовал предупреждение для своих граждан в России в связи с объявлением мобилизации.



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