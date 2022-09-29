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Тихановская о визите Лукашенко в Абхазию: «Не отражает волю белорусского народа»
29.09.2022 12:56
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию, заявив, что этот шаг не отражает волю белорусского народа.
«Визит диктатора Лукашенко в Абхазию показывает, что он политически несостоятелен и полностью зависит от России. Лукашенко не отражает воли белорусского народа. Наш объединенный транснациональный кабинет выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии», — написала в Twitter Тихановская.
В последние годы Тихановская проживает в Литве. Лидер белорусской оппозиции вынуждена была покинуть Беларусь из-за угроз, после президентских выборов в Беларуси 2020 года, которые ЕС назвал фальсифицированными.
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