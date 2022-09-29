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Самадашвили: Из Минска уже должен быть вызван посол для консультаций
29.09.2022 12:57
Предпринятые шаги неадекватны - из Минска уже должен быть вызван посол для консультаций, а Беларусь уже должна была получить дипломатическую ноту, - об этом заявила журналистам депутат "Лело" Саломе Самадашвили.
По словам Самадашвили, Владимир Путин вместе с Беларусью готовится к тому, чтобы с нашими оккупированными территориями, а также с землями, которые, как он думает, отберет у Украины, создать новый союз и «визит» Лукашенко следует рассматривать в этом свете.
По ее словам, опасность того, что Беларусь признает независимость оккупированных территорий Грузии, осязаема, и необходимо, чтобы власть дипломатической нотой потребовала от Беларуси подтвердить территориальную целостность Грузии, а если этого не произойдет, то посол Беларуси также должен быть вызван из страны для консультаций.
«Кроме того, мы уже должны были направить запросы в ООН, ОБСЕ и Евросоюз, чтобы были вызваны послы Беларуси в этих организациях и предупреждены, что предпринятые с их стороны шаги в плане признания повлекут ужесточение санкций и произойдет непоправимый удар по экономике Беларуси. Ситуация дошла до этого потому, что 10 лет у нас власть, которая обманывает народ, что будто смогла урегулировать отношения с Россией, реальный же результат мы видим и сегодня, в то же время завела в тупик евроатлантическое будущее», - сказала Самадашвили.
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